Deneme Bonusu Veren Siteler

Bahis sitelerinin vazgeçilmez bir hizmeti olan deneme bonusları, kullanıcılar arasından yoğun bir ilgi görmekte. Bir bahis sitesi deneme bonusu veriyorsa ve güvenilirliğini kanıtlamışsa, bir çok bahis sitesinden bir adım öndedir. Kullanıcıları çeken deneme bonusu veren siteler bu durumdan kazançlı çıkıyor, yeni bir kullanıcı kazanıyorlar. Bu durum hem ilgili bahis sitesine, hem de kullanıcılarına kazanç sağlar. Win/win durumu oluşur. Kullanıcı ilgili bonuslar sayesinde daha fazla kazanç sağlarken, bahis sitesi de yeni bir kullanıcı kazanmış olur. Elbette bu bonusların da farklı farklı türleri vardır, kullanıcılar bazı bonus türlerini fazlaca tercih ederken bazı bonus türlerini pek tercih etmezler.

Deneme bonusuyla birlikte ilgili bahis sitesinin niteliği de çok önemlidir. Güvenilir olması, stabil olması, ödemeler konusunda sıkıntı çıkartmaması, hızlı ve kullanışlı arayüze sahip olması gibi bir çok önemli kriterler mevcuttur. Deneme bonusu veren siteler bu kriterleri de ekstra olarak karşılıyorsa, bu bahis siteleri kullanıcıların tercihini kazanacaktır.

Deneme Bonusu 2023

Deneme bonusu bir çok farklı alt dala ayrılır. 2023 yılında da bonus türleri genel olarak aynı şekilde devam ediyor. Her geçen sene deneme bonusu veren siteler gelişiyor ve aralarına yeni bahis siteleri de katılıyor. Dolayısıyla bonus çeşitliliği ve bonus veren sitelerin sayısı artabiliyor. Burada tüm bonus türlerini listeleyeceğiz:

Yatırımsız ve Şartsız Deneme Bonusu Veren Siteler

Bu bonus türü kullanıcılar tarafından en yoğun ilgiyi gören bonus türüdür. Hiçbir şekilde yatırım yapmanız istenmez ve size herhangi bir şart koşulmaz. Bonuslarınızı alırsınız ve dilediğinizce kullanırsınız. Deneme bonusu veren siteler kolaylıkla test edilebilir ve oyunları öğrenebilirsiniz. Bu bonus türü sizin için oldukça kazançlı olabilir.

Süpertotobet Matadorbet Tarafbet BahseGel GrandPasha Betist Bettilt Betwoon Neyine Süperbetin

Çevrimli Bonus Nedir?

Bu bonus türünü kullanıcılar pek fazla tercih etmezler. Çünkü aldığınız bonusu belirli oyunlarda, işlemlerde çevirmeniz ve kullanmanız gerekir. Bu durumda deneme bonusu veren siteler üzerinde hakim olmadığınız oyunları oynamak, işlemleri yapmak zorunda kalabilirsiniz ve aldığınız bonusu ve paranızı kaybedebilirsiniz.

Çevrimli Bonus Veren Siteler

Betsat

Sahabet

Kralbet

Onwin

Çevrimsiz Deneme Bonusu Veren Siteler

Bu bonus türümüz kullanıcıların en sevdiği bonusların başını çeker. Hesabınızdaki bonusu veya bakiyeyi site içerisinde çevirmeniz, belirli başlı oyunlara, işlemlere harcamanıza gerek yoktur. Aldığınız bakiyeyi dilediğinizce kullanabilirsiniz. Böylelikle hesabınızdaki bakiyeyi kaybetme riskiniz azalır, daha iyi bildiğiniz oyunlarda kullanırsınız. 2023 yılında çevrimsiz deneme bonusu veren siteler:

Tipobet365

Mobilbahis

Bets10

Jetbahis

Restbet

Betpas

Dinamobet

Privebet

Casinoslot

Onbahis

Fenomenbet

Betebet

En Yüksek Deneme Bonusu Veren Siteler (2023)

Deneme bonusuyla ilgili öğrenmeniz ve bilmeniz gereken her şeyi anlattık. Deneme bonusu veren siteleri genel olarak paylaştık, şimdi de en yüksek bonusu veren siteleri sizlerle paylaşacağız. Bu liste sık sık güncellenmektedir, sitemiz üzerinde ki listelerde bulunan bütün siteler ekibimizce test edilmiş ve onaylanmıştır. Güvenilir olmayan bir bahis sitesi hiçbir zaman sitemiz üzerinde listelenemez. En yüksek deneme bonusu veren sitelerin tamamı:

Grandpashabet ( 100 TL Deneme Bonusu )

Matadorbet ( 250 TL Deneme Bonusu )

BahseGel ( 50 TL Deneme Bonusu )

Bettil ( 100 TL Deneme Bonusu )

Betwoon ( 20 TL Deneme Bonusu )

Betkanyon ( 300 TL Deneme Bonusu )

Bahisal ( 150 TL Deneme Bonusu )

Süpertotobet ( 75 TL Deneme Bonusu )

Mobilbahis ( 50 TL Deneme Bonusu )

Bets10 ( 100 TL Deneme Bonusu )

Bahiscom ( 200 TL Deneme Bonusu )

Neyine ( 100 TL Deneme Bonusu )

vDCasino ( 25 TL Deneme Bonusu )

İkimisli ( 35 TL Deneme Bonusu )

Jetbahis ( 50 TL Deneme Bonusu )

Sahabet ( 250 TL Deneme Bonusu )

Mostbet ( 300 TL Deneme Bonusu )

Betpas ( 75 TL Deneme Bonusu )

Bahis Siteleri

Bahis sektörü hızla büyümektedir. Kullanıcıların yoğun ilgisine karşın sektörde büyümektedir, var olan siteler kendilerini daha çok geliştirmektedir ve sürekli yeni bahis siteleri sektöre giriş yapmaktadır. Bazıları yeterince başarılı olurken ve iyi bir performans sergilerken, kimisi yeterli başarıyı yakalayamazlar ve piyasadan silinirler. Deneme bonusu veren siteler piyasada daha fazla ilgili görür. Piyasadan silinenlere rahmet diliyor, kalan sağlar bizimdir diyerek kalanları anlatmaya devam ediyoruz.

Kullanıcılar genellikle güvenilir olan, kendini kanıtlamış, stabil bahis sitelerine yönelim sağlarlar. Ancak hiçbir bahis sitesi babalarının oğullarının sitesi olmadığı için ( birçoğu için ) her zaman bir siteye sabit kalmak yerine en uygun bonus, kampanya, promosyon sağlayan siteleri tercih ederler. Tabi ki bu tercih genellikle yeni açılan siteler özelinde değil, güvenilirliğini kanıtlamış siteler ve deneme bonusu veren siteler arasında olur.

Deneme Bonusu Veren Siteler ve Sağlayıcılar ( 2023 )

Canlı Bahis Siteleri

Bu başlık ilginizi çekebilir. Bazı bahis siteleri canlı bahis özelliği sağlar ve anlık olarak bahis oynayabilirsiniz. Böylece anlık olarak kazanç sağlayabilirsiniz ve adrenalin seviyenizi yükseltebilirsiniz. Canlı casino oyunlarını bazı deneme bonusu veren siteler birebir kumar masasına bağlantı kurarak sağlar. Örneğin canlı bir şekilde blackjack oynayabilirsiniz. Alacağınız aksiyonları oyun ekranından seçersiniz ve bu seçimleriniz kurpiyer'e iletilir. Kurpiyer seçimlerinize göre işlem yapar ve sonucu anlık olarak görebilirsiniz. Ayrıca oyun esnasında ekstra deneme bonusu kazanabilirsiniz. Bu bonuslar oyunun keyfini katlamaktadır. Bu özelliğe sahip deneme bonusu veren bahis siteleri:

Neyine

Betkanyon

Pia Bella Casino

Nesine Casino

Restbet

Betpas

Dinamobet

Seabahis

Süperbetin

İllegal ve Kaçak Bahis Siteleri

Bu iki terim birbirinden farklı görülse de aslında her iki terim de Fatih Terim'dir :D

Yani buradan da anlayacağınız üzre, her ikisi de aynı anlamı ifade etmektedir. Kullanıcılar farklı şekillerde araştırma yaptığı için olası tüm varyasyonları ifade etmekteyiz.

Peki kaçak bahis siteleri ve illegal bahis siteleri ne anlama geliyor ? Neden bu şekilde ifade ediliyor?

Çünkü ülkemizde bahis siteleri spor toto teşkilatına bağlıdır ve haricinde açılan bahis siteleri yasal değildir. Dolayısıyla kullanıcılar daha farklı bahis sitelerine yönelmek istediklerinde bu tarz aramalar yaparlar. Devlet izniyle açılmamış olan siteler kaçak bahis siteleri olarak veya illegal bahis siteleri, deneme bonusu veren siteler olarak adlandırılırlar.

Kaçak Bahis Siteleri Neden Tercih Ediliyor?

Çünkü kaçak bahis siteleri kullanıcılarına daha fazla bonus ve oyun çeşitliliği, ödeme kolaylığı sağlıyor. Kullanıcılar belirli başlı limitlere ve oyunlara takılı kalmak istemiyorlar, farklı siteleri denemek ve farklı bahisler oynamak istiyorlar. Bu durumda spor toto teşkilatının açmış olduğu 8-10 site ile idare etmek yerine yüzlerce illegal bahis sitesinden, deneme bonusu veren siteler üzerinden birisine yöneliyorlar.

İllegal bahis siteleri üzerinden casino oynamak mantıklı mı?

Elbette mantıklıdır, çünkü illegal bahis siteleri içerisinde yüzlerce farklı oyun sunarlar. Geniş bir ödeme yöntemlerine sahiptirler ve piyasada yüzlerce güvenilir illegal bahis sitesi vardır. En fazla tercih edilen ise deneme bonusu veren bahis siteleri olmaktadır.

Deneme Bonusu Veren Bahis Siteleri

Mobilbahis

Bets10

Süperbetin

Paribahis

Grandpashabet

Betwoon

Bahisal

Winxbet

Neyine

Matadorbet

Tipobet365

Casino Siteleri

Hayat hızlandıkça hiçbir şey için sabrımız kalmadı! Casino siteleri eğlenirken para kazanmanın en hızlı yolu olarak yaşamımızın parçası haline geldi ama en güvenilir casino siteleri hangileri bilemezsek hakkımız olan kazançları alamayız.

En güvenilir casino sitelerini araştırarak size bir yol haritası çizmek istedik. Bu yol haritamızda önceliğimizin deneme bonusu veren siteler olmasını hedefledik. Bonus veren sitelerin oluşturduğu en güvenilir casino siteleri 2022 listesini gururla sunmuştuk.O tabloya bakarak ne gibi hazineler elde ettiğinizi ve keşfettiğinizi hayal edebiliyoruz.

Şimdi ise sırada bu yılın en’leri var! İşte canlı casino siteleri ve onları bulabilmeniz için kapsamlı bir rehber…

Güvenilir ve Canlı Casino Siteleri Listesi 2023

Vakti olmayanlar ve siteleri kendileri keşfetmek isteyenler için kendi top 10 güvenilir casino siteleri 2023 listemizi aşağıda paylaşıyoruz. Ancak henüz bu sektörde yeni olan deneyim kazanmak için fırsat arayanlar varsa onlara da bir sitenin hem güvenli hem de nasıl güvenilir olduğunu anlamaları için kriterleri sunacağız.

Her şey dolandırılmadan fair play felsefesi ile sizlere hizmet veren firmayı seçmekle ilgili… Haydi Türkiye’nin en güvenilir deneme bonusu veren casino siteleri listesi 2023 güncellemesi vakti geldi. 2022’de bize güvenenler toplasın!

Deneme Bonusu Veren Canlı Casino Siteleri

Aşağıdaki firmalar BTK engeline elbette takılan, çünkü ülkemizden yetki belgesini bahis oynatma adına alamayan kuruluşlardır. Yabancı, başka bir değişle kaçak casino siteleri;

Casino Levant Casino Metropol Casino Maxi Discount Casino Cratos Slot Casino Vale Casino Elit Vd Casino Lord Casino Bets10

Bu sitelere üye olduktan sonra kocaman bir engel yazısı ile karşılaşırsanız sakın panik olmayın. Deneyimli tüm casino oyuncuları buna alıştı ama yeniyseniz site kapanmış param içerde kaldı iye stres yapabilirsiniz. Buna gerek yok en güvenilir casino siteleri yeni adres denilen farklı bir domaine taşınarak hizmete devam eder.

Siz bu siteleri bize sundunuz ama neden derseniz şimdi size tüm kriterleri açıklayalım.

Güvenilir ve Yüksek Deneme Bonusu Veren Canlı Casino Siteleri Nereden Bulunur?

Yeni açılan ya da köklü olan binlerce firma var. Bazı firmaların birden fazla casino işletmesi online olarak hizmette, canlı casino sitesi seçerken bu şirketin kalitesine odaklanmak gerekir. Eğer yeni açıldıysa sunduğu hizmetlerden anlamaktan başka şansımız yok.

Köklü firmaysa ya da birkaç yıldır hizmet veriyorsa bloglar, forumlar, sosyal medya vb çeşitli kaynaklardan oyuncuların yorumlarını baz alabilirsiniz. Yine de güveneceğiniz tek kişi kendinizsiniz ve güvenilir casino slot siteleri için sizden başka dostunuz yok. Biz sizi manipüle etmeye çalışmıyoruz yalnızca; yüzlerce deneme bonusu veren siteler içinden en iyilerini derliyoruz ve uzmanların görüşlerini dile getiriyoruz.

2023 en güvenilir casino siteleri için nelere odaklanacağız;

Lisans; İlk bakmanız gereken yer firmanın yeni adresine ulaşıp en altta bir yerlerde paylaşılan lisans bilgisidir. Ancak bilgi yetmez. Firma Curocao lisanslıyım diyebilir ama bunun doğrulanması gerekir. Bunun için aldıkları yetki belgesinin logosunu footer kısmında bir yere iliştirirler ve üzeri tıklanabilir olur. Bastığınızda sizi doğrudan aldıkları belgenin online nüshasına ulaştırırlar. Eğer bu yoksa lisansı yok demektir. (Belki de lisansının süresi bitmiştir.) Canlı yardım da bu bilgiyi isteyebilirsiniz.

Hizmetler; Sitede neler var bakmalısınız. Spor, casino, canlı casino, tombala, tavla vs.. Kategorisinden herbiri gözükür. İçlerine de girmelisiniz. Örneğin poker olmayan firmaya ve deneme bonusu barındırmayan siteye veya abartılı bonus veren siteye güvenmeyin. Çünkü güçlü finansı olmayanlarda poker yoktur. Bakara da varsa anlarsınız ki para konusunda sıkıntı çıkmaz.

Canlı Casino; burada oyunlar dışında lobilere de bakmalısınız. Hangi oyun sağlayıcılarının yayınları var, Türkçe konuşan krupiyesi var mı, bir masaya oturmak için en alt limit ne, sitede o an kaç kişi canlı casin oynuyor vs.

!!!Not: artık iyi firmalar poker benzeri oyunlar için bilgisayarınıza ek bir program yüklemenizi istemiyor.

Casino; bu alan slot ve video slotların olduğu kısımdır. Önemli olan yüksek RTP oranlı oyun sağlayıcılarının olması (oyun sağlayıcılarına birazdan değineceğiz.) ayrıca yeni piyasaya çıkan bol bonuslu, bedava spinli oyunları sunasıdır.

!!!Not: firma yalnızca slot ve masa oyunları üzerine kurulu bir site açmış olabilir. Bazılarında spor bahsi ve canlı bahis de bulunur.

Hizmetleri ve bölümleri incelediğinizde ödeme yöntemlerinin detaylarına bakmalısınız.

Para Yatırma / Çekme: banka havalesi, eft ya da mobil uygulamadan ödeme her firmada var ama sadece bunlarla sınırlı ise o siteden hemen çıkın. Papara, MEFETE, Bitcoin gibi kripto para ödemeleri, sanal cüzdanlar, ecopayz, envoysoft gibi elektronik ödemelerin çoğu ile anlaşan firmaları seçin.

!!!Not: Ödeme yöntemlerinin en düşük ve en yüksek limitlerine bakmayı unutmayın. Bütçenize uygun bir alt limite ve çok kazandığınızda tek seferde çekebileceğiniz kadar üst limite sahip olmalıdır. Örneğin 20 TL ile 20 bin TL gibi..

Canlı destek; Bu birim en ihtiyacınız olduğunda size çok iyi hizmet vermeli. Örneğin para çekemiyorum derseniz size nedenini açıklayacak kadar teknoloji ile arası iyi olmalıdır. Bunu anlamak için ona işinizin düşmesini beklemenize gerek yok. Site hakkında merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz.

Güvenilir casino siteleri ülkemize odaklandıklarından Türkçe hizmet verir. Canlı yardım Türkçe konuşur ve müşteri hizmetleri de Türk’tür.

Bonuslar; Üyelik bonusu, kayıp bonusu, deneme bonusu, para yatırımında verilen bonuslar, özel gün bonusları, sürpriz kampanyalar ve hediyeler verip vermediklerine bakın.

!!!Not: Deneme bonusu çeşitliliği kadar koydukları tüm kurallar da çok önemli. Asla kurallara uyamayacağınız şartlar konduysa o zaman promosyona katılmanın bir anlamı olmaz.

Canlı Casino Sitelerinde Bonus Çeşitliliği

Güvenilir yabancı casino siteleri bonusları müşteri kazanmak ve müşterinin de işine yaraması için verir. Bu yüzden makul kurallar belirlemelidir. Son bir senedir moda olan çevrimsiz bonusların bile kuralları vardır. Bir site çevrimli bonus için hem ana paranızı hem de bonustan aldığınız limiti belirli bir kat sayıda oynamanız doğrultusunda kazançlarınızı çekebileceğinizi söyler. Eğer çevrimsiz ise, bonusu sadece ana paranızı bir kere çevirdiğinizde ve aldığınız tüm bonusla oyun oynadığınızda çekebilirsiniz.

Casino siteleri piyasada ne kadar güçlü oldukları göstermek için yani rakiplerine hava atmak için ve itibar kazanmak için de bonus verir. Bu casino siteleri deneme bonusu veren siteler olarak paylaşılır.

Bunun dışında yeni üye kazanmak ilk hedefleridir ama sonraki hedefleri o üyenin olabildiğince çok sitede kalmasını sağlamaktır. Bunu da en güzel promosyonlarla yaparlar.

Şimdi siteye üye oldunuz, yüzlerce deneme bonusu veren siteler içerisinden birisini seçtiniz, en az yatırım limitinden kendinize uygun olan bir ödeme yöntemi seçtiniz ve yatırımınızı yaptınız diyelim.

Hiç paranıza dokunmayın, herhangi bir bahis yapmayın. Gidip hoş geldin bonusunun kurallarına bakın ve size uygunsa talepte bulunun.

Hoş geldin, üyelik, kayıt bonusu; Bu bonus %50 şeklinde verilebilir. En popüler olanı %100’dür ama her sitenin kendine uygun üst yatırım limiti vardır. Yani 1000 TL’ye kadar %100 hoş geldin bonusu diyorsa 1000 TL yatırdığınızda bin TL kazanırsınız. Bunu alın kullanın ve kazançlarınızı çekin.

Para yatırma/ discount bonusu; Site kendi bonus veriyorsa tüm yatırım yolları üzerinden %5 ila %50 arasında bonus verir. Ancak bu hizmeti veren firmalarla anlaştıysa sadece o yatırım yoluyla ödeme yaparsanız bonus alırsınız. Mesela Envoy ile ödeme yapana %5 bonus versin, kurallara göre en az 100 TL yatırdığınızda bonus alabilirin. Bu durumda yüz lira öderseniz 5 TL bonusunuz olur.

!!!Not: Bazı bonuslar her yatırımda alınabilir bazıları ise tek bir seferliktir. Bu detay kurallarında yazar. Direk yatırım bonusu adı altında olmayabilir. Canlı casino bonusu, slot bonusu gibi isimleri de olabilir.

Kayıp bonusu; Hoşgeldin bonusunu aldınız, yatırdıkça yatırım bonusu kazandınız ama oldu da kaybettiniz diyelim. O zaman kayıp bonusu alabilirsiniz. Slot, canlı casino için ayrı ayrı bonus verilir. Bazıları sadece tek bir oyun dalını içerebilir. Pokerde rakeback bonusu, rulette cashback bonusu vs. Oran yine %5’ten başlar.

!!!Not: Bonusu alırsanız hangi oyunlarda ve hangi oyun sağlayıcılarının oyunlarında çevrim yapabileceğine bakmalısınız yoksa çevrimden sayılmaz.

Özel bonuslar; arkadaşınızı getirdiğinizde onun yatırdığı ilk miktar üzerinden bonus alabilir, doğum gününüzde ya da yılbaşında size verilen hediye nakit paraları kullanabilir, VIP olduğunuzda sitedeki tüm fırsatlardan herkesten daha ayrıcalıklı oranlarla yararlanabilirsiniz.

Her bonus para yatırınca alınıyor ya da patra kaybedince ama bir şey sunmadan bonus alabilir miyim derseniz.. Evet alabilirsiniz. Adı deneme bonusu ya da free spindir!

Deneme bonusu; Türk casino siteleri üye kazanmak için hiç ödeme yapmadan siteyi tanıyabilmeniz adına deneme bonusu verebilir. Bunları istediğiniz alanda kullanırsınız ve üye olmanız yeterlidir. Para yatırmanıza gerek yoktur. Bu yüzden risk almazsınız ve siteyi tanımak için ilk sermayenizi bedavaya getirmiş olursunuz.

Evet, gözlerinizin parladığını gördük, biz de öyle düşünüyoruz, deneme bonusu harika ve kesinlikle bulduğunuzda kullanın! Deneme bonusu veren siteler nereden bulunur diye düşünüyor olabilirsiniz. Sitemiz üzerinde birbirinden kaliteli ve güvenilir deneme bonusu veren siteler bulunur. Bu siteler arasından bonusu sizi tatmin eden herhangi bir siteyi seçebilirsiniz.

2023 Yılında Canlı Casino Oyun Sağlayıcıları Nelerdir?

Aşağıda yer alan oyun sağlayıcıları en büyük firmalardır. Ülkemizde casino oyunları yokken bile sitelere alt yapı sağlayan bu köklü şirketler hizmetlerini sadece lisans almış olan casino siteleri ile paylaşır. Bu sitede bu firmaların oyunları varsa ona güvenebilirsiniz

Evolution Gaming

Pronet Gaming

Ezugi

Fugaso

EGT Interactive, ( bu firma isim değiştirerek adını Amusnet yapmıştır.)

Pragmatic Play

Neteller Gaming

Wexel Gaming

Lucky Streak

1×2 Gaming

ProGaming

Booming Games

Vivo Gaming

AuthenicGaming

Winunited Limited

En güvenilir casino siteleri 2023 güncel listesini detaylandırarak aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Sırayla lisanslarına, para yatırma ve çekme yöntemlerine, deneme bonusu veren sitelerin hizmetlerine ve bonuslarına bakalım ve siz de hangisi sizin için daha iyi ona kendiniz karar verin.

Casino Levant

Casino Levant spor bahisleri, canlı casino, slot, tombala, sanal sporlar bölümlerine sahip. Şu kampanyaları sunuyor;

200 TL Arkadaş Bonusu

%50 Slot Bonusu

%30’a Varan Casino Discount Bonusu

%20 Kripto Bonusu

%15 Yatırım Bonusu

%10 Kayıp Bonusu

En az 20 TL yatırım yapacağınız yöntemlere sahip tüm yatırım yolları ise şunlar;

Bitcoin

Anında Papara

Kredi Kartı

Papara

Havale

Mpay Havale

Anında Havale

Payfix

Anında Qr

Pep

Mefete

Peki para çekim; Havale, Bitcoin, Papara, Tether ve Payfix’ten oluşuyor ve en az 200 TL çekme talebi verebilirsiniz.

Casino Levant lisansını Curocao’dan almış ve 102 Gaming denen firma tarafından işletiliyor. Evolution, Pragmatic Play ve Ezugi gibi güzel firmalarla çalışıyor. Sweet bonanza ve Gates of olympus gibi popüler 40 kuruştan başlayan video slotları ve 3 TL ile bahse oturabileceğiniz kağıt oyunları var.

Casino Metropol

2028’e kadar MGA lisansı olan firmaya,PayKvik, Visa, Maestro ya da Papara ve havale ile yatırım yapabilirsiniz. En eski casino sitesidir ve gerçek kumar merkezi 1963’te kurulmuştur. Verdiği promosyonlar;

50 free spin

Sugar rush oyununda her gün free spin

Blackjackte nakit toplama

Casinoda her hafat %25 bonus

Canlı casino ve casino için ödül platformu ve kazanç her gün sizin

Rulette yıl boyu nakit ödüllü şanslı sayılar

Her gün her saat jackpot

Casino Metropol de sadece canlı casino ve slot oyunları vardır. Casino Metropol Türk pokeri, aviator ve spaceman denenmesi gereken bölümler.

Tulum tatili sunan Netent’in 300 bin TL ödüllü Taco Fury XXXtreme oyunu yeni fırsatı ve tüm iyi alt yapı sağlayıcılarının her türlü oyununa yer vermiş olması neredeyse sonsuz seçeneğiniz olduğunu gösterir.

Casino Maxi

Canlı casino oyunları için 650 free spin veren siteye Jeton, havale Papara, kredi kartı, PayKawik ile ödeme yapabilirsiniz. 2010 yılından beri hayatımızda olan firma Malta lisansına sahip.

Jackpot, Slotlar, Türk Pokeri, Klasik Slotlar, Masa Oyunları, Günlük Jackpotlar, Canlı Casino ve Oyunlar kategorileri Casino Maxi de hazır. Realm Entertainment firması kampanyalar kısmında

650 TL ve 650 free spin hoş geldin bonusu

Her hafta değişen bir oyunda 50 free spin

Sweet bonanza happy hours vakitlerinde free spinler

Her gün 2.250 TL nakit ödül dağıtmakta.

Discount Casino

Mefete, Kredi kartı, havale, Papara, kripto para ve Jeton ile yatırım ve çekim yapmanızı izin veren ve sık sık 10 milyon dağıtan firma Curacao lisanslı. Ancak Discount Casino merkezi Kıbrıs’ta yer alıyor.

Yeni üyelerine bin TL veriyor ve geniş bir VIP programı var. VIPlerien nakit ödüller, telefon, kulaklık ya da Playstation dağıtıyor. Ayrıca VIP’lere yüzde 25 nakit iade ve 100 TL deneme bonusu veriyor.

Normal kullanıcılarına da telegram ve Twitter üzerinden nakit iadeler ve deneme bonusu sunmuş.

Casino, bahis, sanal sporlar, aviatör, canlı casino alanları var. Rulet, bakara, poker, Türkçe krupiyeli masalar, power up rulet, monopoly, dream catcher gibi canlı oyunları var. 31 farklı çeşit oyunun içinde Sweet bonanza canyland bile yer almış. Toplamda 100 kadar canlı casino masası ve bolca deneme bonusu mevcut.

Discount Casino Throne Entertainment B.V. tarafından işletilse de Netent’in Taco Fury XXXtreme oyununda Tulum tatili kazanma fırsatını casino metropol gibi sunuyor.

Cratos Slot

Curocao lisanslı firmada Yandex Money, Kredi Kartı, Havale, Ripple, Bitcoin, Litecoin, Paysafecard, Qiwş ve Eterium kabul ediliyor.

Cratos Slot %100 250 TL hoş geldin bonusu ile 25 free spini kombinlemiş. Her yatırımda farklı bir bonus ve free spinle kombinlenen kampanyalar yapmış. MAD Entertainment N.V. şirketinin betzmark ile neşelenen sitesinde spor, casino ve canlı casino alanları var.

Casino Vale

2023 en güvenilir casino siteleri arasındaki bu firma 2004 yılından beri sürekli yeni lisanslar ile oyun alternatiflerini geliştirir. Malta lisansı vardır ve Relax Gaming Limited ve Thunderkick Malta Limited şirketinden GCS/B2B 2013 lisanslarını almıştır.

Rulet, slotlar, BlackJack, Keno, Poker, Sic Bo, Bakara, Party ve Dragon Tiger bölümleri Casino Vale de popülerdir. VIP üyeler için Whatsapp iletişim hattı ve size özel bir müşteri hizmetleri tanımlar.

Tribble card pokerden, caribbean stud pokere çok fazla poker lobisine sahiptir. Tombala da dikkat çeken oyunlarından ve deneme bonusu konusunda da oldukça iddialıdır. Bonusları şunlar;

Hoş geldin bonusu; %50 750 TL’ye kadar ve % 5 kayıp bonusu (kombineli bir bonus)

Anlık discount bonusu; %30’a kadar

Haftalık discount bonusu; kayba 500 TL

Slot ve casino bonusu; %50 pazartesi Pazar Cumartesi geçerli

Yatırım bonusu; %20 Salı, çarşamba ve Perşembe geçerli

Yatırım bonusu; %10

İlk yatırım bonusu; %50 bonus

Avantaj bonusu; % 15

500 TL'ye kadar deneme bonusu

Arkadaşını getir bonusu; 100 free spin

Papara, Bitcoin, Kredi Kartı, Cepbank, Qr kod, havale/ EFT ve Referans ile yönteme bağlı olarak 20 TL’den başlayan limitlerle yatırım yapabilir. Casino Vale de Bitcoin, Papara ve Havale ile en az 100 TL çekebilirsiniz.

Casino Elit

Casino teması olsa da, e spor canlı bahis, sanal sporlar, özel turnuvalar ve elbette slot ve canlı casino alanlarıyla bol eğlence vaad eden Casino Elit parazula %10 bonus kampanyası, 100 bin TL ödüllü slot turnuvası, doğum günü bonusu, %50 hoş geldin bonusu ve %10 casino discount bonusu sunuyor.

Casino Elit haftalık turnuvalarını kaçırmayın, bazıları tek bir slotta geçerli bazıları ise tüm slotlarda.Elit App uygulaması, Huawei, ios ve Android için ayrı ayrı indirilebilir. Curocao lisanslı ve Coinbar N.V. ‘ye ait.

Vd Casino

Güvenilir casino siteleri listemizde yer alan Laliga sponsoru olan ve Curocao lisansıyla casino, slot, tombala, tvbet, betongames, avitor ve spor bahsi üzerine katılım sağlayabileceğiniz firmada şu bonuslar var.

%100 Casino Hoş Geldin Bonusu

%10 Casino Telafi Bonusu

%50 Çevrimsiz Casino Ve Slot İlk Yatırım Bonusu

Slot Cashback Bonusu

%30 Anlık Casino Discount

% 20 Tombala Kayıp Bonusu

%10 Çevrimsiz Casino Yatırım Bonusu

% 10 Çevrimsiz Slot Yatırım

%20 Anlık Aviator Discount

100 TL Deneme Bonusu

Pragmatic Turnuvası

Ayrıca Vd Casino da spor bahsi bonusları da var ama konumuz casino olduğundan dilerseniz siz diğer deneme bonusu kampanyalarına göz atabilirsiniz.

Lord Casino

DLD Global N.V spor bahisleri, canlı casino, sanal sporlar, tombala, poker ve tv oyunları ile Curocao lisanslı bir site kurmuş.

Lord Casino, papara, qr kod, havale, moven pay, kredi kartı, mefete, kripto pay, pep, jeton, ecopayz, fasttoken ve farklı çok sayıda ödeme firması ile anlaşmış.

Slot alanında; %10 şans bonusu, yeni üyelere 25 free spin, telegramdan 15 tl kazanma bonusu, %25 kriptopay yatırım bonusu, her yatırıma %5 free spin ve her gün 5. yatırıma %5 extra bonusu çevrimsiz sunuyor.

Masa oyunları alanında; %10 canlı casino kayıp bonusu, %10 blackjack, %30 kayıp bonusu aktif.

Bets10

Realm Entertainment canlı casino alanında efsane ve çok sitesi var. Ancak en bilineni Bets10… 5000 TL’ye kadar %100 casino bonusu alabilirsiniz. Sanal sporlar, spor, türk pokeri, casino, poker ve canlı casino hizmetleri arkadaşını getirene 500 TL hediyesi ile taçlandırılmış.

Poker turnuvaları ile ünlü ve her hafta 12.500 TL deneme bonusu dağıtıyor. Video slotlarla %25 bonus, casinoda günde 2bin TL’ye kadar bonus alabilirsiniz. Ayrıca pek çok farklı slot oyunu için hafta sonu ve özel saatlerde free spinler sunuyor.

Bets10 kredi kartı kullanmanıza, hayhay, paycell, jeton, metefe ve papara gibi e cüzdanlardan yatırım yapmanıza hızlı havale yöntemlerine, paykwik ön ödemeli kart ile ödeme yapmanıza izin verir.

En güvenilir canlı casino sitelerini detaylandırmamız bitti. Kendinize uygun olan, harika dediğiniz bir site mutlaka vardır. Hemen gidip yeni adresinden siteleri inceleyin, sadece yukarıda saydıklarımız değil, sitenin sizde bıraktığı his de önemlidir. O ambiyansa katılıp iyi kazançlar elde edeceğiniz kadar eğlenceli olmalı, canlı casino sitesine üye olduğunuzda yüksek enerjiyle bahis yapabilmelisiniz, belirlediğiniz site deneme bonusu veren siteler listemizde de bulunuyorsa bu site üzerinden güvenle işlem yapabilirsiniz. Kısaca belirlediğiniz limitlerle hızlıca kazanacağınız para için oynarken eğlenmeli ve sitede bulunduğunuz anın tadını çıkarabilmelisiniz. Biz görevimizi yaptık, şimdi sıra sizde! Haydi koşun ve oyunların keyfini sürün!